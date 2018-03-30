В МИД России вызваны послы западных стран

В МИД России вызваны послы стран, из которых высланы российские дипломаты из-за отравления бывшего офицера ГРУ Сергея Скрипаля в британском Солсбери, сообщает российский МИД.

В сообщении отмечается, что речь идет о странах, которые предприняли враждебные действия в отношении России в знак солидарности с Великобританией.

Послам будут вручены ноты протеста и объявлено об ответных мерах российской стороны, говорится в сообщении.

Накануне глава МИД России Сергей Лавров заявил, что ответные меры на действия Запада по делу об отравлении бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля будут зеркальными.

МИД России также заявил, что 58 сотрудников американского посольства в Москве и два работника генконсульства США в Екатеринбурге объявлены персонами нон-грата. Покинуть Россию дипломаты должны до пятого апреля.

66-летний Сергей Скрипаль и его 33-летняя дочь Юлия были найдены в бессознательном состоянии недалеко от торгового центра в Солсбери.

Великобритания, США, ряд стран ЕС и НАТО выслали российских дипломатов в знак протеста против отравления Скрипаля.