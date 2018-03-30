Первые машины с дипномерами начали покидать генконсульство США в Петербурге

Автомобили с дипломатическими номерами начали покидать территорию генерального консульства США в Петербурге, передаёт корреспондент РИА Новости с места событий.



В четверг власти РФ заявили о высылке 60 американских дипломатов и закрытии генконсульства США в Северной столице. Меры были приняты в ответ на решение властей США о высылке 60 российских дипломатов и закрытии генконсульства РФ в Сиэтле.



В МИД подчеркнули, что Россия высылает 58 сотрудников американского посольства в Москве и двух работников консульства в Екатеринбурге. Дипломатов обязали покинуть территорию России до 5 апреля. Здание консульства в Петербурге предписано покинуть не позднее 31 марта.



Как передает корреспондент РИА Новости, по меньшей мере три внедорожника с дипломатическими номерами в пятницу утром выехали из внутреннего двора генерального консульства США на Фурштатской улице.



Утром за день до закрытия у генконсульства США в Петербурге ажиотажа и спешных сборов не наблюдалось. Сотрудник службы доставки Pony Express вынес из здания три жёлтых мешка. Также здание консульства покинула женщина с двумя пакетами, которая уехала на автомобиле службы доставки.



Государственный флаг США на здании дипмиссии приспущен. Как пояснил полицейский, это связано с трагедией в ТЦ «Зимняя вишня» в Кемерово, где в воскресенье при пожаре погибли 64 человека.