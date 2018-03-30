Россия высылает дипломатов нескольких стран

Москва высылает дипломатов ряда стран в качестве ответа на выдворение сотрудников российских диппредставительств из-за «дела Скрипаля».



Эти меры носят зеркальный характер. Так, Россию должны покинуть четверо польских дипломатов, по три литовских и чешских, два датских, два итальянских и один латвийский.

Также выдворяются два сотрудника нидерландской дипмиссии, один — шведской и эстонский военный атташе Тоомас Педа. Все они должны покинуть страну до пятого-седьмого апреля.

Также МИД потребовал от Лондона уравнять суммарное число дипломатов и административных сотрудников с количеством россиян, которые работают в диппредставительствах в Британии. На это Лондону отводится месяц.

«Это вызывает сожаление, но, в свете прежнего поведения России, мы ожидали ответ», — заявила РИА Новости представитель британского МИД.

Кроме этого Россия высылает 13 украинских дипломатов, сообщается на официальном сайте МИД РФ.

Также Россия решила выслать одного финского дипломата, который работает в посольстве в Москве, сообщает МИД Финляндии в пятницу.



«Посол Финляндии в России Микко Хаутала был уведомлен об этом министерством иностранных дел Российской Федерации 30 марта в Москве. Россия приняла соответствующие меры и против многих других стран, выславших российских дипломатов. Высылка финского дипломата — ответ России на решение Финляндии, принятое в понедельник, 26 марта, объявить персоной нон грата одного из сотрудников с дипломатическим статусом в посольстве России в Хельсинки после применения отравляющих веществ в Солсбери», — говорится в сообщении.

Четвертого марта бывшего полковника ГРУ Сергея Скрипаля и его дочь Юлию нашли без сознания в центре города Солсбери. Власти Британии утверждают, что экс-агента отравили веществом, разработанным в рамках советской программы «Новичок». При этом в СССР химоружия с таким наименованием не существовало, а для обозначения токсинов использовали цифры.

В качестве «ответного шага» Лондон выслал из страны 23 российских дипломата. Британию поддержали 16 стран ЕС, а также США, Канада, Норвегия, Австралия, Молдавия, Албания, Македония и Украина. В совокупности диппредставительства покинут более 150 сотрудников МИД.

Накануне в МИД вызывали американского посла Джона Хантсмана. Ему объявили о высылке шестидесяти американских дипломатов и закрытии представительства США в Санкт-Петербурге.