Путин подписал указ о прекращении полномочий губернатора Кемеровской области Тулеева

Президент РФ Владимир Путин подписал указ о досрочном прекращении полномочий губернатора Кемеровской области Амана Тулеева, сообщает в воскресенье пресс-служба Кремля.

«В связи с заявлением губернатора Кемеровской области Тулеева А.Г. о досрочном прекращении полномочий и в соответствии с подпунктом «в» пункта 1 и подпунктом «а» пункта 9 статьи 19 Федерального закона от 6 октября 1999 г. № 184-ФЗ «Об общих принципах организации законодательных (представительных) и исполнительных органов государственной власти субъектов Российской Федерации» постановляю: Принять отставку губернатора Кемеровской области Тулеева А.Г. по собственному желанию», — говорится в указе.

Аману Тулееву 73 года, он пришел в политику в конце 1980-х годов. Кемеровскую область возглавил в 1997 году, четыре раза переизбирался главой региона с результатом 93,5-96,69% голосов. Его полномочия на очередном губернаторском сроке истекали в 2020 году.

В воскресенье Тулеев заявил, что подал Путину прошение об отставке, отметив, что это решение считает для себя правильным, осознанным и единственно верным. Он подчеркнул, что после пожара в ТЦ «Зимняя вишня», где погибли 64 человека, работать с таким тяжелейшим грузом на посту губернатора нельзя.