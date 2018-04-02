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Россия и Беларусь отмечают День единения народов

РИА НОВОСТИ
МОСКВА
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Россия и Беларусь отмечают День единения народов

Президент России Владимир Путин поздравил президента Беларуси Александра Лукашенко с Днём единения народов РФ и Беларуси и отметил работу по координации внешней и оборонной политики двух стран, сообщает пресс-служба Кремля.

«Президент России, в этой связи, особо отметил налаженность механизмов координации внешней и оборонной политики двух государств, их динамично развивающиеся торгово-экономические, научно-технические, гуманитарные, межрегиональные связи», — говорится в сообщении.

Путин подчеркнул, что россияне и белорусы ведут строительство Союзного государства более двух десятков лет, и результаты совместных усилий становятся все более ощутимыми.

Президент также указал на важность опыта, накопленного Россией и Беларусью в процессе союзного строительства, который помогает в продвижении интеграционного взаимодействия в более широком формате на евразийском пространстве.

Тем временем премьер-министр Беларуси заявил, что рассчитывает на дальнейшее развитие белорусско-российских отношений

«Союзное государство является ярким примером долгосрочного двустороннего партнерства и фундаментом интеграционных процессов на евразийском пространстве», — приводится на сайте текст поздравления.

По словам Кобякова, «в настоящее время созданы все условия для повышения уровня интеграции путем проведения согласованной структурной политики, укрепления торгово-экономических, социальных и культурных связей».

«Надеюсь, что эффективное взаимодействие правительств двух стран будет способствовать дальнейшему развитию белорусско-российских отношений», — говорится в поздравлении Кобякова.

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