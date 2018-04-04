Отравление Скрипаля отрицательно влияет на организацию ЧМ-2018, а не неготовые стадионы

Организаторы чемпионата мира по футболу 2018 больше переживают о дипломатических отношениях России с западными странами, чем о готовности стадионов к матчам, заявил генеральный директор оргкомитета «Россия-2018» Алексей Сорокин.

В интервью с газетой Коммерсант, Сорокин отметил, что «основная проблема» подготовки к чемпионату «лежит вовне».

«Она больше геополитическая, чем инфраструктурная», — сказал он.

Директор добавил, что любой инцидент, «будь то естественным образом произошедший или порожденный искусственно, используется как фактор, оказывающий давление на организаторов чемпионата мира».

Сорокин отметил, что строительные работы стадионов и аэропортов идут по плану и будут сданы в эксплуатацию в установленные сроки.

Сорокин также допустил возможность того, что западные страны своими действиями намерено хотят привести к снижению количества иностранных болельщиков. Но директор оргкомитета отметил, что снижения динамики в продажах билетов не наблюдается.

«Думаю, что такой замысел был, но он не работает», — сказал он.

Отношения между Россией и западными странами накалились после отравления бывшего двойного агента Сергея Скрипаля и его дочери в Великобритании.

Ряд стран, обвинив Россию в причастии к покушению, выслали российских дипломатов.

Россия, отрицая все обвинения, также выслала западных дипломатов.