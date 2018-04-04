Турция помогла России предотвратить теракт в Санкт-Петербурге

Российским спецслужбам удалось предотвратить два теракта в новогодние праздники благодаря информации от США и Турции, заявил директор Федеральной службы безопасности РФ Александр Бортников, выступая на московской конференции по международной безопасности.



«Как вы все знаете, в прошлом году США, а российско-американские отношения сейчас переживают не самый лучший период своей истории, своевременно предупредили Россию о готовящемся теракте в Санкт-Петербурге во время новогодних праздников. В это же время удалось предотвратить еще одну атаку благодаря информации, полученной от турецких партнеров», — сказал он.



Это позволило сохранить сотни жизней мирных граждан, отметил Бортников. «Это примеры ответственного сотрудничества в сфере борьбы с терроризмом», — заявил он.