России будет тяжело справиться с новыми санкциями США – эксперт

Новый санкционный список США — это следующий этап санкций, справляться с которыми России будет тяжелее, чем в 2014 году, из-за низких цен на нефть и истраченного Резервного фонда, считает директор Института стратегического анализа компании «Финансовые и бухгалтерские консультанты» Игорь Николаев.

США в пятницу ввели новые санкции против РФ. В санкционный список попал ряд крупных российских бизнесменов и подконтрольные им компании, в частности, Олег Дерипаска и подконтрольные ему En+ Group, группа «ГАЗ», «Базовый элемент» и «Русал», Виктор Вексельберг и группа «Ренова», а также Сулейман Керимов, Кирилл Шамалов, глава «Газпрома» Алексей Миллер, глава ВТБ Андрей Костин.

«Ничего хорошего в этом нет, конечно. Это фактически следующий этап санкций, который качественно более широкий, и надо учитывать, что персоналии, которые появились — я имею ввиду из бизнеса — это не только персоналии. За этими людьми стоят и компании, так что это риски и для компаний», — сказал Николаев РИА Новости.

«Это потребует приспособления к этому новому качественному этапу санкций. Тот этап, который у нас был с лета 2014 года, экономика более-менее приспособилась: растущие цены на нефть помогли. Но, откровенно говоря, и 6 триллионов рублей из Резервного фонда было потрачено, и он прекратил свое существование. Сейчас резервов уже значительно меньше, и вот наступает новый этап этих санкций», — считает экономист.

«Поэтому риски выросли, резервов меньше. Ситуация объективно более тяжелая», — заключил Николаев.

В 2014 году эксперты также предрекали спад в экономике РФ из-за санкций, однако худшие опасения не оправдались, и экономический рост возобновился, несмотря на обвал цены на нефть.