РФ не оставит новые санкции США без жёсткого ответа — МИД

Россия не оставит новые санкции со стороны США, как и любой новый антироссийский выпад, без жёсткого ответа, говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ.



«Разумеется, не оставим нынешний и любой новый антироссийский выпад без жёсткого ответа. Однако, прежде всего, хотели бы посоветовать Вашингтону побыстрее избавиться от иллюзий, что с нами можно разговаривать языком санкций», — говорится в документе.



США в пятницу ввели санкции против 38 физических и юридических лиц, включая высокопоставленных чиновников и известных бизнесменов из России.