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РФ не оставит новые санкции США без жёсткого ответа — МИД

РИА НОВОСТИ
МОСКВА
Опубликовано
Фото: AFP

Россия не оставит новые санкции со стороны США, как и любой новый антироссийский выпад, без жёсткого ответа, говорится в комментарии департамента информации и печати МИД РФ.

«Разумеется, не оставим нынешний и любой новый антироссийский выпад без жёсткого ответа. Однако, прежде всего, хотели бы посоветовать Вашингтону побыстрее избавиться от иллюзий, что с нами можно разговаривать языком санкций», — говорится в документе.

США в пятницу ввели санкции против 38 физических и юридических лиц, включая высокопоставленных чиновников и известных бизнесменов из России.

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