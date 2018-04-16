Умер российский журналист Бородин, писавший о наёмниках «ЧВК Вагнера» в Сирии

В Екатеринбурге скончался журналист Максим Бородин, который одним из первых сообщил о смерти наемников из «ЧВК Вагнера» в Сирии. Об этом в воскресенье сообщила информационная служба агентства «Новый день» — место работы Бородина.

Как сообщалось в пятницу, Бородин выпал из окна пятого этажа и был госпитализирован, его состояние оценивалось как стабильно тяжелое.

«Сегодня утром, в 09:30 часов, в реанимационном отделении больницы №23 города Екатеринбурга скончался журналист РИА «Новый день», наш коллега и друг Максим Бородин. Он так и не пришел в сознание. Врачи боролись за его жизнь несколько дней, но травмы, полученные при падении с пятого этажа, оказались слишком серьезными. О дате и месте похорон и времени прощания с Максимом будет сообщено позже», — рассказала служба информации.

Бородин писал о наёмниках российской частной военной компании Вагнера, которые погибли в Сирии, а их тела были позже тайно перевезены в Россию.

По словам коллег и близких, у Бородина не было причин покончить с жизнью самоубийством.

7 февраля российская группа пересекла согласованную линию деэскалации в районе сирийского Дейр-эз-Зора с целью занять нефтеперерабатывающий завод, когда их атаковала авиация международной коалиции против террористов ДАЕШ, возглавляемой США.