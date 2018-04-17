В соцсетях поделились кадрами первой весенней грозы в Москве

Жители Москвы поделились захватывающими фото и видео первой весенней грозы в столице России https://t.co/oFKiPJXVze pic.twitter.com/aj0vrHxT7O — DAILY SABAH на русском (@DailySabahRU) April 17, 2018

Первая весенняя гроза началась в Москве поздним вечером в понедельник.



Над восточными районами российской столицы сверкают молнии и слышны раскаты грома.

Жители Москвы активно делились захватывающими фотографиями и видео молний на своих страницах в соцсетях, отмечая красоту происходящего.

«Пока вы спите, над Москвой первая в этом году гроза и ливень!!! Погода шикарная, гроза это ведь замечательно!!!», — написал один из пользователей Twitter.



Ранее главный специалист столичного Метеобюро Татьяна Позднякова рассказала РИА Новости, что к среде в городе может выпасть почти половина месячной нормы осадков.