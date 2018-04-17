Дуров пообещал биткоин-гранты администраторам proxy и VPN

Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров выразил готовность жертвовать «миллионы долларов личных средств» на поддержку администраторов proxy и VPN. Об этом он во вторник заявил на своей странице ВКонакте.

«В рамках Цифрового Сопротивления – децентрализованного движения в защиту цифровых свобод и прогресса – я начал выплачивать биткоин-гранты администраторам proxy и vpn. В течение этого года буду рад пожертвовать миллионы долларов личных средств на эти цели», — написал Дуров.

Он также поблагодарил пользователей Telegram за их поддержку и преданность.

В рамках попытки ограничить доступ к Telegram на территории России Федеральная служба по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) за сутки заблокировал 18 миллионов IP-адресов.