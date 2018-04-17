70% американцев поддерживают ужесточение санкций против России

Большинство жителей США — около 70 процентов — поддерживает проводимую нынешней американской администрацией политику ужесточения санкций в отношении России. Об этом свидетельствуют обнародованные во вторник данные опроса общественного мнения, проведенного с 8 по 11 апреля газетой «Вашингтон пост» и телекомпаний ABC.

При этом, согласно исследованию, почти половина американцев считает, что президент Дональд Трамп не предпринимает должных усилий для критики действий России, нарушающих, по их мнению, международное право.

В то же время, как отмечают организаторы опроса, 52 процента респондентов выступают за проведение американо-российской встречи на высшем уровне и считают, что Трампу следует пригласить российского президента Владимира Путина в Белый дом с целью улучшения отношений между двумя странами. 42 процента участников опроса выступают против этого.