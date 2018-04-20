Заявления США о санкциях против Турции за покупку С-400 — шантаж, заявил Лавров

Россия рассчитывает подписать договор о поставке С-400 в Индию в этом году

Россия считает шантажом в пользу американских компаний заявления США о возможных санкциях в отношении Турции за покупку зенитных ракетных систем С-400. Об этом заявил в пятницу министр иностранных дел России Сергей Лавров по итогам переговоров с главой МИД Австрии Карин Кнайсль.

Ранее помощник госсекретаря США по делам Европы и Евразии Уэсс Митчелл заявил, что Анкара после покупки ЗРК С-400 у РФ может попасть под санкции в рамках CAATSA.

«То, что заявил господин Митчелл, что Анкара рискует попасть под санкции, если закупит у России С-400, то это как раз пример попытки шантажа в расчете на то, что удастся обеспечить недобросовестную конкуренцию для американских компаний, — сказал Лавров. — Я только что вспоминал, как господин Курт Волкер (спецпредставитель Госдепа США по Украине - прим. ред.) в Италии грозил итальянцам, а Митчелл грозил из Вашингтона туркам. И то, и другое связано с отношениями с Россией».

По словам Лаврова, генсек НАТО на днях сказал, что решение о закупке С-400 является национальным решением Турции. «Соединенные Штаты, как член НАТО, должны прислушаться к коллективному мнению, которое выражает генеральный секретарь Североатлантического альянса», — отметил глава МИД РФ.

По его словам, конкуренция в экспорте оружия «была, есть и будет всегда». «Важно, чтобы в этой торговле соблюдались определенные принципы, прежде всего непоставки дестабилизирующих вооружений, отказ от поставок вооружений негосударственным субъектам и чтобы конкуренция была добросовестной и чистоплотной, не основанной на полученных незаконным путем преимуществах типа односторонних санкций», — подчеркнул российский министр.

В декабре прошлого года в Анкаре российские и турецкие представители подписали кредитное соглашение по поставкам С-400. Согласно заявлению секретариата оборонпрома Турции, Анкара покупает две батареи этого комплекса, которые будут обслуживаться турецким персоналом. Стороны договорились о технологическом сотрудничестве в этой области для развития производства ЗРК в Турции.