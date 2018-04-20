Новый лимузин Путина готов к участию в инаугурации

Автомобиль проекта «Кортеж» будет технически готов участвовать в инаугурации президента, сообщил глава Минпромторга Денис Мантуров.

Проект «Кортеж» предполагает создание семейства автомобилей — лимузин, седан и минивэн — на единой модульной платформе для первых лиц государства. Мантуров ранее сообщал, что российский автомобиль для VIP-чиновников создадут к инаугурации после выборов президента в 2018 году. Инаугурация пройдет 7 мая.







«Мы точно будем готовы к началу мая полностью технически обеспечить такую возможность», — сказал Мантуров в интервью телеканалу «Россия 24».



«Я могу сказать, что мы точно обеспечиваем в срок, который был согласован с ФСО в части поставки тех комплектов автомобилей, которые были заранее согласованы. Что касается, непосредственно момента, когда наш президент поедет на этом автомобиле — здесь зависит не от нас принятие соответствующего решения», — отметил глава Минпромторга.







Ответственным исполнителем проекта «Кортеж» является ФГУП «Центральный научно-исследовательский автомобильный и автомоторный институт «НАМИ». Производственным партнером проекта выступает компания Sollers. Инвестиции бюджета в проект составляют 12,4 миллиарда рублей.