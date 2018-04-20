У РФ нет моральных обязательств не поставлять С-300 режиму Асада после ударов США — Лавров

После ракетного удара США по режиму Асада в Сирии у России больше нет моральных обязательств не поставлять зенитно-ракетные комплексы (ЗРК) С-300 Дамаску, заявил в интервью РИА Новости глава МИД РФ Сергей Лавров.



«У нас нет никаких теперь моральных обязательств (после удара США по Сирии — ред.). У нас были моральные обязательства, мы обещали этого не делать еще где-то лет 10 назад, по-моему, по просьбе известных наших партнеров, и мы приняли во внимание их аргумент о том, что это могло бы привести к дестабилизации обстановки, хотя средство чисто оборонительное, но тем не менее мы вняли просьбам, теперь у нас такого морального обязательства нет», — сказал Лавров.



США, Британия и Франция 14 апреля нанесли ракетные удары по объектам оежима Асада, которые, по их мнению, используются для производства химического оружия. С 03.42 мск до 05.10 мск они выпустили по Сирии более 100 ракет. По данным Пентагона, все они достигли цели, а по данным Минобороны РФ, большая часть ракет была сбита сирийской ПВО. Российские силы в отражении атаки задействованы не были, но отслеживали все пуски.



После удара западной коалиции по режиму в Генштабе ВС РФ заявили, что Россия может вернуться к рассмотрению вопроса о поставках ЗРК С-300 в Сирию и другие страны.