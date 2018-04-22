12-летняя девочка погибла во время урагана в Москве

Сильнейший ураган и ливни прошлись по Москве днем в субботу. По последним данным, в столице из-за урагана пострадали 17 человек, 14 из них были госпитализированы, среди них трое детей, погибла 12-летняя девочка. Сообщалось также, что в Подмосковье один человек погиб, шестеро пострадали.

Порывы ветра в московском регионе в субботу во время урагана достигали 30 метров в секунду, в столице с ливнем выпало 6 миллиметров осадков, а в Подмосковье — почти половина от месячной нормы, сообщил РИА Новости специалист центра погоды «Фобос» Евгений Тишковец.



«В Москве порывы 16 метров в секунду, в Домодедово — 22 метра в секунду, Волоколамск — 23, Шереметьево — 24, во Внуково порывы достигали 30 метров в секунду», — сказал Тишковец.



Количество осадков, выпавших в Москве с ливнями, по данным метеостанции ВДНХ, составило 6 миллиметров. В области наибольшее количество отмечалось на метеостанции Черусти — 20 миллиметров осадков.



«Если у нас месячная норма 44 миллиметра осадков. То получатся, что там почти пятьдесят процентов осадков выпало», — уточнил Тишковец.

Штормовой ветер в субботу в Москве повалил порядка 900 деревьев, к настоящему времени более 700 из них распилено и вывезено, сообщили журналистам в пресс-службе столичного комплекса городского хозяйства.



Оставшиеся деревья будут убраны до конца дня, уточнили в пресс-службе.



«Порывами ветра было нарушено 30 кровель, все они восстановлены», — добавила мэрия.



Всего в восстановительных работах в городе задействовано 1,5 тысяч сотрудников комплекса городского хозяйства, более 350 единиц техники, отметили в пресс-службе.