Путин пошутил, что не смог разобраться в собственных заметках

Президент РФ Владимир Путин пошутил по поводу своего почерка в заметках на заседании Совета законодателей, сказав, что сам не может разобрать написанное.



Во время встречи с Советом законодателей глава государства по традиции делал заметки, чтобы в дальнейшем прокомментировать предложения сенаторов и депутатов. В своей ответной речи Путину пришлось сделать паузу, чтобы понять свой почерк.

«Как курица лапой, сам не могу прочитать»: Президент РФ Владимир Путин пошутил по поводу своего почерка в заметках на заседании Совета законодателейhttps://t.co/XemPa5nNHp pic.twitter.com/uTdnyWD3NO — DAILY SABAH на русском (@DailySabahRU) April 29, 2018

«Написал, как курица лапой, сам не могу разобрать. Спешу, очень много интересных предложений», — пошутил он.

Через несколько секунд он продолжил свое выступление.

Глава РФ не впервые иронизирует над собственным почерком. Год назад, в середине марта на съезде РСПП Путин комментировал выступление Владимира Потанина. «Это, как вы сказали, не повод для, для чего? Для пессимизма. Я так написал, как курица лапой, сам не могу прочитать. Как в школе», — смеясь сказал Путин.