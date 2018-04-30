В Москве проходит митинг в защиту мессенджера Telegram и свободы интернета

Telegram привлек еще $850 млн в ходе второго раунда предпродаж перед ICO

Масштабная акция протеста с участием нескольких тысяч человек против блокировки мессенджера Telegram на территории России проходит в понедельник на проспекте Академика Сахарова в Москве.

Проведение митинга с участием не более пяти тысяч человек было одобрено городскими властями и назначено на период между 14 и 16 часами по местному времени. Организаторами выступили Либертарианская партия России и команда лидера оппозиции Алексея Навального.

По данным «Белого счетчика» — группы, которая ведет подсчет людей на митингах, — на демонстрацию пришло более 10 тысяч человек, многие из них держали в руках плакаты с лозунгами в защиту мессенджера Telegram.

Навальный также принял участие в акции протеста.

13 апреля по требованию Роскомнадзора Таганский суд Москвы вынес решение приостановить работу Telegram на территории России. Причиной стал отказ администрации мессенджера в предоставлении ФСБ России ключей для дешифровки переписки пользователей.

Разработчик Telegram Павел Дуров назвал действия спецслужб нарушающими Конституцию РФ.