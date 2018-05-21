Самолёт из Антальи экстренно приземлился в Волгограде

Самолёт авиакомпании Onur Air, следовавший из Антальи в Челябинск, внепланово приземлился в аэропорту Волгограда из-за разгерметизации, сообщил РИА Новости представитель аэропорта.



По его словам, Аэробус 321 приземлился в Волгограде в 22.40 мск, «причина — разгерметизация».



«Пассажиров разместили в терминалах аэропорта, пассажиров с детьми — в гостинице. Было организовано питание, всю ночь с пассажирами работала скорая помощь — у кого-то болела голова, у кого-то давление было, оказывали психологическую помощь», — сказал он.



Утром в аэропорт прибыл резервный борт, на ближайшее время назначен вылет в Челябинск.



Как сообщила РИА Новости пресс-секретарь челябинского аэропорта Елена Светлова, из-за технических неполадок самолет, следовавший из Антальи в Челябинск, совершил посадку в ближайшем аэропорту, которым оказался город Волгоград. Ожидается, что из Волгограда в Челябинск борт прибудет в 13.20, здесь он пробудет порядка 1,5 часов, уточнила она. Также, по ее данным, планируется, что в 15.00 самолет вылетит в Анталью.



По данным онлайн табло аэропорта Челябинска, рейс 8Q878 должен был вылететь из Челябинска в Анталью в 03.30 понедельника. На табло указывается, что рейс задерживается до 13.45.



Светлова пояснила, что в настоящее время пассажиры, ожидающие вылета из Челябинска с 03.30 в Анталью, размещены в гостинице либо отправились домой.



По информации Южной транспортной прокуратуры, на борту находилось 226 пассажиров и 8 членов экипажа.

Одиннадцать пассажиров рейса обратились за медицинской помощью после внеплановой посадки самолета в Волгограде, сообщил представитель администрации Волгоградской области.