Российские военные сбили неизвестный беспилотник у авиабазы Хмеймим

Средства ПВО в Хмеймиме сбили неизвестный беспилотник, пострадавших и ущерба нет, сообщил представитель авиабазы.

«Двадцать первого мая с наступлением тёмного времени суток средствами контроля воздушного пространства российской авиабазы Хмеймим на удалении от аэродрома была обнаружена малоразмерная воздушная цель неизвестной принадлежности (БПЛА)», — сказал он.

Штатные зенитные средства уничтожили объект, авиабаза функционирует в плановом режиме, отметил источник.

Ранее системы ПВО уже предотвращали нападение дронов на российские военные объекты в Сирии. Так, 24 апреля Хмеймим атаковали малоразмерные БПЛА, их сбили зенитным огнём.

В ночь на 6 января военные вывели из строя 13 беспилотников, которые должны были доставить бомбы в Хмеймим и в пункт материально-технического обеспечения ВМФ в Тартусе.