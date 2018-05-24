В Якутии мужчина убил 5 человек, в том числе 10-летнего ребёнка

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Следствие уточняет информацию о преступлении, жертвами которого стали пять жителей села Булгунняхтах в Хангаласском районе Якутии, сообщил РИА Новости представитель СУСК РФ по региону.

«Информация уточняется», — сказал собеседник.

В администрации села РИА Новости подтвердили, что такой случай действительно произошёл. По предварительной информации, местный житель напал на пятерых человек, а потом покончил с собой.

«Сначала нападавший зашёл в дом к одним соседям, застрелил там отца и сына. Потом пошёл во второй дом, где выстрелил в женщину и её сына. На звуки выстрелов прибежал сосед из третьего дома, и также был застрелен. Во втором доме была ещё девочка. Она спряталась», — рассказал РИА Новости житель села.



Он отметил, что во втором доме проживали ещё дедушка и бабушка, в момент стрельбы они были в огороде на другом участке.

Жительница села Булгунняхтах в Якутии, ставшая одной из жертв массового убийства, работала делопроизводителем в местной школе, сообщили РИА Новости в сельской администрации.



«Действительно, погибшая работала в школе. Делопроизводителем», — сказал собеседник агентства.

«Сейчас полиция работает на месте происшествия. Пока известно, что один из жителей села напал на пятерых человек. Жертвами стали члены нескольких семей, в том числе десятилетний ребенок. Семьи благополучные», — сообщил собеседник агентства.

Он отметил, что нападавший проживал в селе около 10 лет и жил в доме один.