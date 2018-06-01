8 детей пострадали при взрыве в российском Иркутске

Термические ожоги первой и второй степени получили в торгово-развлекательном центре «КомсоМОЛЛ» в Иркутске получили восемь детей, сообщил представитель министерства здравоохранения Иркутской области.



Ранее сообщалось, что в результате инцидента пострадали десять детей.



«Дети в возрасте 7-10 лет получили термические ожоги первой и второй степеней. Все пострадавшие доставлены в ожоговое отделение Иркутской городской клинической больницы №3», — сообщил представитель Минздрава региона.



По данным Главного управления министерства внутренних дел региона, во время проведения химического опыта в игровой комнате произошло воспламенение спиртосодержащей жидкости.



В ТРЦ работали восемь бригад скорой медицинской помощи, а также две реанимационные бригады Иркутского областного центра медицины катастроф работали, сообщили в Минздраве. На месте продолжает дежурить бригада медицины катастроф.



Ситуация находится на контроле у руководителей министерства здравоохранения Иркутской области. О произошедшем доложено руководству региона.



Как сообщается на сайте ТРК «КомсоМОЛЛ», 1 июня в магазине в Иркутске на третьем этаже в зоне фудкорта и атриума должен был пройти детский праздник. Его начало было запланировано на 14.00 местного времени.