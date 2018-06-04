Выборы президента обошлись России более чем в $225 миллионов

Выборы президента РФ обошлись федеральному бюджету в более чем 14 млрд рублей (около 225 миллионов долларов США), говорится в проекте отчёта ЦИК России о расходовании средств федерального бюджета, выделенных на подготовку и проведение выборов главы государства.



Согласно данным проекта отчёта, расходы федерального бюджета на подготовку и проведение выборов составили 14 миллиардов 259 миллионов 422 тысячи рублей. Из них на избирательные комиссиям всех уровней в регионах ушло 14 миллиардов 52 миллиона 483 тысячи рублей.



ЦИК на исполнение своих полномочий в период подготовки и проведения выборов потратил 84 миллиона 913 тысяч рублей, ещё 122 миллиона потратили федеральные органы исполнительной власти.



Изначально на выборы в бюджете было предусмотрено 17 миллиардов 697 миллионов 998 тысяч рублей.

Транспортные расходы избирательных комиссий в регионах во время президентских выборов составили 301,816 миллиона рублей, из них почти 290 миллионов было потрачено на авиацию для организации досрочного голосования в труднодоступных и отдалённых местах, говорится в итоговом финансовом отчёте по выборам главы государства, принятом на заседании Центризбиркома.



«Транспортные расходы избирательных комиссий в регионах во время президентских выборов составили 301 миллион 816 тысяч рублей, или 2,2% от расходов избирательных комиссий в субъектах РФ», — говорится в документе.



В том числе, из этих средств на использовании авиации для обеспечения голосования в труднодоступных местах израсходовали 289 миллионов 381 тысячу рублей.



Данный отчёт ЦИК рассматривает на заседании в понедельник.