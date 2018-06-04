Суд в Москве приговорил украинского журналиста Сущенко к 12 годам тюрьмы

Мосгорсуд в понедельник приговорил к 12 годам колонии строгого режима украинского журналиста Романа Сущенко, которого ФСБ России называет сотрудником спецслужб Украины.



«Признать Сущенко виновным (в шпионаже), назначить ему наказание в виде 12 лет лишения свободы с отбыванием в колонии строгого режима», — огласил приговор судья Олег Музыченко, передает корреспондент РИА Новости из зала суда.



Прокурор просил для подсудимого 14 лет колонии. Слушания проходили в закрытом режиме, поскольку дело маркировано грифом «совершенно секретно».



Помимо прочего, суд конфисковал диктофон Сущенко в пользу ФСБ РФ.



По данным ФСБ РФ, Сущенко, как сотрудник главного управления разведки Минобороны Украины, собирал секретные сведения о деятельности Вооруженных сил России и Росгвардии.



Украинское национальное агентство «Укринформ» в свою очередь заявило, что Сущенко с 2002 года является его корреспондентом. В «Укринформе» отвергли обвинения в шпионаже и заявили, что журналист находится в отпуске и прибыл в Москву по личным делам.