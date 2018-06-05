Путин встретился в Вене с президентом Австрии

Двусторонняя встреча президента России Владимира Путина и президента Австрии Александра Ван дер Беллена завершилась в Вене во вторник.

Президент Австрии заявил, что обсудил с российским коллегой ситуацию в США, Иране и Европе.

«Господин Путин и я обсудили разные внешнеполитические вопросы, помимо прочего, как вы можете себе представить, ситуацию в США, Иране и Европе», — заявил Ван дер Беллен по итогам встречи.

Путин со своей стороны отметил, что в рамках встречи затрагивались и другие международные вопросы.

«В ходе переговоров, разумеется, обменялись мнениями и по ряду международных и региональных проблем. При обсуждении говорили о ситуации на Украине, в Сирии», — добавил он.

Владимир Путин также пригласил Александера Ван дер Беллена посетить Россию. «Будем рады видеть господина президента в России в любое удобное для него время», — подчеркнул Путин.

Он поблагодарил Ван дер Беллена за «конструктивную и плодотворную встречу». Путин выразил уверенность, что эти переговоры «будут способствовать дальнейшему развитию всего комплекса российско-австрийских связей».