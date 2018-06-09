Путин готов к налаживанию отношений с США

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия готова к нормализации отношений с США.

Российский лидер рассчитывает, что его ожидающаяся встреча с президентом США Дональдом Трампом будет конструктивной. Об этом он заявил в интервью телеканалу «Россия».

«Он человек вдумчивый, умеет слушать и реагирует на приводимые собеседником аргументы. Все это дает мне основания полагать, что диалог может быть конструктивным», — сказал Путин.

«Инструменты могут быть разные, в том числе и личные встречи», — добавил он.

Путин заявил, что рассчитывает на выполнение американским лидером своих обещаний по налаживанию отношений с Москвой.

Ранее заместитель министра иностранных дел РФ Сергей Рябков заявил, что российское внешнеполитическое ведомство ведёт содержательную подготовку встречи лидеров России и США и что потребность в таком контакте весьма высока с точки зрения запуска процесса нормализации и улучшения отношений между Москвой и Вашингтоном. По его словам, американская сторона солидарна с этой позицией.

Путин и Трамп ранее пересекались в июле 2017 года на саммите «двадцатки» в Гамбурге, где провели почти трёхчасовую беседу. Позднее президенты РФ и США встретились в ноябре на саммите АТЭС во вьетнамском Дананге, где смогли обменяться лишь парой фраз и рукопожатием.