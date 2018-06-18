1,5 миллиона россиян против повышения пенсионного возраста в стране

Более 1,5 миллиона россиян подписали петицию против повышения пенсионного возраста в России на сайте Change.ru.

Петицию планируется передать президенту России Владимиру Путину, председателю правительства Дмитрию Медведеву, председателю Госдумы Вячеславу Володину и председателю Совета Федерации Федерального Собрания Валентине Матвиенко.

На этой неделе премьер-министр Дмитрий Медведев сообщил о проекте пенсионной реформы, согласно которому женщины будут выходить на пенсию в 63 года вместо 55 лет, а мужчины — в 65 вместо 60. Законопроект был внесён на рассмотрение в Госдуму.

Авторы петиции считают, что реформа нецелесообразна, поскольку средняя продолжительность жизни мужчин в 62 субъектах Российской Федерации составляет менее 65 лет, а в трёх регионах — менее 60 лет, сообщает газета «Коммерсант».

«Реализация предложения о повышении пенсионного возраста будет означать, что значительная часть российских граждан не доживёт до пенсии», — говорится в обращении авторов петиции.

Согласно новому законопроекту, пенсионный возраст будет повышаться постепенно, начиная с 2019 года.

В правительстве РФ пояснили, что главной причина повышения пенсионного возраста является старение населения и увеличивающийся дисбаланс пенсионной системы.

Ранее газета «Ведомости» со ссылкой на источники, близкие к правительству, писала, что власти опасаются протестов населения из-за повышения пенсионного возраста, в связи с чем могут смягчить параметры законопроекта в случае сильной негативной реакции.