Воронежцы сняли на видео падающий метеорит

Жители Воронежской области сняли на видео сгорающий в атмосфере метеор утром в четверг. Вспышку на небе видели также жители соседних Липецкой и Орловской областей.

Видео быстро распространилось в интернете, вызвав небольшое беспокойство среди пользователей.

Жителям Воронежской области удалось снять на видео падение метеорита, вспышку от которого также заметили в соседних регионах https://t.co/uv9xEPvQA3 pic.twitter.com/I1J11rCka3 — DAILY SABAH на русском (@DailySabahRU) June 21, 2018

Сгорающие метеоры в небе над Землей — довольно частое явление, они не представляют опасности для планеты, заявил РИА Новости ведущий научный сотрудник отдела Института космических исследований (ИКИ) РАН Натан Эйсмонт.



«Вообще-то, метеоры, все зависит, конечно, от того, какие у него размеры, но, по крайней мере, те, которые видны — это довольно частое событие, раз в трое суток — это точно… Те, которые сгорают, они неопасны», — сказал Эйсмонт.



При этом даже особенно крупные метеоры (сравнимые, например, с Челябинским), нельзя назвать большой редкостью. Они прилетают на Землю примерно раз в десять лет.



По словам ученого, опасными считаются астероиды более 30 метров в диаметре. Более мелкие не достигают Земли, так как сгорают в атмосфере. Кроме того, для астероидов размерами от 20 до 30 метров также важен материал, из которого они состоят. Железные, по сравнению с каменными, имеют гораздо больше шансов не сгореть и достичь поверхности.



Кроме того, Эйсмонт отметил значительное увеличение интереса к потенциально опасным астероидам после обнаружения Апофиса — открытого в 2004 году астероида диаметром 393 метра, который должен будет подойти к Земле на опасное расстояние в 2029 году. До обнаружения Апофиса человечеству было известно порядка 5 тысяч астероидов, орбиты которых проходят близко к Земной. Сейчас таких астероидов более 20 тысяч.