В Самаре женщина избила и скинула с балкона 5-летнюю девочку

Следователи в Самаре возбудили уголовное дело в отношении местной жительницы, которая выбросила пятилетнего ребенка с балкона третьего этажа, сообщает в пятницу СУСК РФ по региону.

По версии следствия, инцидент произошёл 21 июня примерно в 21.00 по местному времени в Красноглинском районе Самары: подозреваемая, находясь в состоянии сильного алкогольного опьянения, у себя дома нанесла девочке множественные удары по голове, а когда ребёнок выбежал на балкон и стал звать на помощь, перекинула девочку через перила балкона. Упав на землю, ребенок получил множественные телесные повреждения.

«Возбуждено уголовное дело в отношении 69-летней местной жительницы, подозреваемой в совершении преступления, предусмотренного статьёй «покушение на убийство малолетнего ребенка», — говорится в сообщении.

Как уточнили РИА Новости в пресс-службе СУСК, люди на улице незамедлительно вызвали скорую помощь, девочке сделали операцию, в настоящее время она находится в реанимации в тяжёлом состоянии. Представитель управления также пояснила, что подозреваемая не состоит в родстве с пострадавшим ребенком, девочку оставил у женщины дядя ребёнка.

Подозреваемая задержана, решается вопрос об избрании в отношении неё меры пресечения в виде заключения под стражей.