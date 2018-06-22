Лидеры России и Южной Кореи обсудили перспективы сотрудничества

Эрдоган и Путин обсудили «ошибочный» выход США из сделки с Ираном

Россия и Южная Корея имеют общие цели по установлению устойчивого мира на Корейском полуострове, реализуют тесное взаимодействие по этому направлению. Об этом заявил президент Республики Корея Мун Чжэ Ин на переговорах с лидером России Владимиром Путиным.

«У нас с президентом Путиным общие цели по денуклеаризации Северной Кореи и установлению устойчивого мира на Корейском полуострове. Мы реализуем тесное взаимодействие по этим направлениям», — сказал он. «Выражаю искреннюю благодарность, признательность и президенту Путину, и правительству Российской Федерации за активную поддержку южнокорейской позиции в процессе урегулирования обстановки вокруг Корейского полуострова», — заявил лидер Южной Кореи.

«Я считаю Корею и Россию ключевыми партнёрами сотрудничества на Корейском полуострове и евразийском материке. Мы определили и продвигаем развитие стратегического партнёрства с Россией в качестве важного вектора во внешней политике и политике безопасности нашей страны», — добавил он. Президент Республики Корея также отметил, что политики России и Кореи похожи.

«Если у нас «Новая северная политика», то у России есть политика по развитию Дальневосточного региона, где наши совестные интересы встречаются», — заметил Мун Чжэ Ин.

В ходе переговоров Россия и Южная Корея подписали совместное заявление о создании зоны свободной торговли.

Помимо этого, был подписан меморандум о взаимопонимании между Минэкономразвития РФ и Министерством науки и информационно-коммуникационных технологий Республики Корея о создании российско-корейской инновационной платформы для четвёртой промышленной революции.

Также стороны подписали меморандум о взаимопонимании меду Минвостокразвития РФ и Министерством иностранных дел Республики Корея о создании российско-корейского Форума межрегионального сотрудничества.

Лидер Южной Кореи прибыл в Россию с трёхдневным государственным визитом по приглашению лидера страны Владимира Путина.