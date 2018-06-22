Уголовное дело завели на бразильских болельщиков, оскорбивших женщину в РФ

Прокуратура столичного округа в Бразилии открыла уголовное дело против бразильских болельщиков, которые, находясь в России во время чемпионата мира по футболу, записали и распространили видео неприличного содержания.



«Прокуратура федерального округа открыла уголовное дело об оскорблении, преступлении, которое предположительно было совершено бразильскими гражданами во время их поездки в Россию, против иностранной гражданки, согласно видео, распространенному в СМИ и социальных сетях», — говорится в сообщении на сайте ведомства.



На видео, которое широко разошлось в социальных сетях и бразильских СМИ, несколько мужчин, одетых в форму национальной сборной Бразилии скандируют неприличные слова в присутствии женщины, которая, будучи иностранкой, не понимает смысла сказанных ей выражений.



В сообщении ведомства подчеркивается, что проведенное расследование позволило оперативно установить личности граждан страны, которые участвовали в записи ролика. Власти считают поведение своих граждан дискриминацией по отношению к женщинам и «проявлением мачизма», отметили в прокуратуре.



Ранее на этой неделе в Бразилии был уволен сотрудник авиакомпании LATAM Airlines Brasil, замешанный в похожем скандале. Сотрудник авиакомпании, также находясь в России, записал видео, неприличного содержания с участием иностранных девушек.



«Авиакомпания осуждает любые формы оскорбления или дискриминации и подчеркивает, что поведение, идущее в разрез с этим подходом, не отражает принципов и ценностей компании. В связи с этим компания уведомляет, что приняла соответствующие меры в согласно своему этическому кодексу», — говорится в сообщении компании, процитированном бразильскими СМИ.