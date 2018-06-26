Возвращение из космоса: сборная России крупно проиграла Уругваю перед плей-офф

Футболисты сборной России завершили групповой этап домашнего чемпионата мира поражением от команды Уругвая. Несмотря на это, россияне все равно вышли в 1/8 финала турнира, где встретятся с победителем группы В.



Встреча, прошедшая при аншлаге на «Самара Арене», завершилась со счётом 3:0 в пользу уругвайцев. Голы забили Луис Суарес, Денис Черышев, поразивший свои ворота, и Эдинсон Кавани. Соперник россиян станет известен в понедельник поздно вечером.



Трамвай-баня



Погоду, какая бы она ни была, у нас в стране принято ругать. Еще полторы недели назад вся Москва жаловалась, что лето всё не приходит: холодно, тучи, ходим в куртках и так далее. К концу июня холод сменился на какую-то невероятную жару. В понедельник в Самаре было просто пекло: «+35», солнце, душегубка.



Из центра Самары к стадиону, построенному на окраине города, ходят трамваи-шаттлы, лишь с тремя остановками на пути следования. Но идут они переполненными в течение 30-40 минут. Сказать, что внутри баня — не сказать ничего. Люди выходили мокрыми, красными. Но почему-то дико довольными. Ведь ничего так не сближает русских людей, как бытовые трудности.



От трамвайной остановки до входа на стадион — еще 20 минут. Мокрые, веселые и заряженные болельщики, почти все «на цветах», образовали сине-бело-красный поток с редкими вкраплениями голубого. Уругвайцы гораздо спокойнее болельщиков из Аргентины или Мексики, поэтому в этот раз именно россияне были заводилами. Но гости, надо отдать им должное, подхватывали.



Сборную России по футболу, как и погоду, тоже всегда было принято ругать. Небольшой отрезок 10-летней давности, когда Андрея Аршавина и компанию носили на руках, уже забылся. Зато кошмар в Бразилии-2014, унижение в от команды Уэльса и шампанское в Монако были свежи в памяти. И вот, впервые за десятилетие, у нас вновь появился повод гордиться сборной России — команда вышла из группы на домашнем чемпионате мира, хотя в неё никто до этого не верил.



Однако все равно находятся те, кто уточняет: команда Станислава Черчесова не сделала ничего особенного. Сборная Саудовской Аравии — одна из слабейших на турнире, а египтяне были в два раза слабее из-за потерянной формы Мохамеда Салаха. Именно для таких скептиков и нужен был матч против команды Уругвая: южноамериканцы — полноценная топ-команда с супер-звездами в атаке, с крепкими футболистами из европейских чемпионатов в составе, с шикарным вратарем.



Черчесов обманул



Было в этой логике и одно «но». А именно то, что сборная России уже выполнила задачу по выходу из группы. Упираться в матче с уругвайцами, учитывая, что соперника по 1/8 финала мы выбирать не могли, было практически бессмысленно. Да ещё и на такой жаре. Это казалось неоправданным риском, к тому же Александр Головин и Федор Смолов «висели» на карточке: еще одна желтая закрывала им возможность сыграть в 1/8 финала.



Тем не менее, Черчесов накануне матча всячески отвергал идею сыграть вторым составом. «Мы готовимся к этой игре так же, как и к другим, — качал головой тренер на пресс-конференции, скрывая хитрую улыбку под своими усами. — Понятно, что мы квалифицировались. Но играть будут те, кто лучше готовы. Специальных замен делать не собираемся. Мы хотим быть первыми, и надо добиться результата в матче».



Но Черчесов хитрил! И выяснилось это только за полтора часа до матча. Никаких Головина и Смолова в основе, никаких Юрия Жиркова и Марио Фернандеса на флангах (замена экс-бразильца, выяснится позже, станет решающей). В центре появился Алексей Миранчук, по краям — Федор Кудряшов и Игорь Смольников. Больше замен Черчесов делать не стал, но и этого было вполне достаточно.



Тем не менее, начали россияне матч вполне уверенно. Возможно, уругвайцы и больше владели мячом, но создать ничего не могли. В первые минуты можно было наслаждаться «Самара Ареной»: в отличие от «Лужников» и «Санкт-Петербурга» люди вели себя очень активно. Разгоряченные жарой, а возможно и чем-то еще, они пели, кричали. Вот она — идеальная атмосфера.



Но в этот раз домашние трибуны, про которые так любят рассказывать Черчесов, медицинский штаб и сами футболисты, не помогли. Смольников провалился на своем фланге, Юрий Газинский нарушил правила вблизи штрафной площади. Забить штрафной с 18 метров для Луиса Суареса — пустяковая задача, но тут ему помогли и Игорь Акинфеев, и кто-то из россиян, оттолкнувший стенку.



Уже не «космос, Стас», но всё не так плохо



Впервые проигрывая в счёте на этом турнире, сборная России не запаниковала. Уже через две минуты мог забивать Черышев, еще через атаку Дзюба имел шанс отличиться головой после подачи углового. Но россияне не забили, а уругвайцы получили еще один момент и ушли в отрыв: Черышев оказался не в том месте не в то время и стал автором автогола.



Тем не менее, игра сборной России не была такой уж безнадежной. Но на 36-й минуте матч, по сути, закончился. Смольников, откровенно не справившийся в этот день с нервами, въехал двумя ногами в соперника, и получил вторую желтую карточку. «Это в чемпионате России такое прощается. А на международном уровне такое не проходит», — заявил РИА Новости бывший глава судейского корпуса Российского футбольного союза (РФС) Сергей Хусаинов.



Надо отдать должное футболистам сборной России: даже вдесятером, без мотивации и при жуткой жаре они находили силы бегать вперед, создавать моменты. Черчесов бегал по своей зоне и просил поддержки у трибун, были моменты и у Дзюбы, и у вышедшего на замену Смолова. В общем, разгрома россияне не заслужили точно, но с этим был не согласен Кавани, который оформил окончательный счёт уже в компенсированное время.



Самара позиционирует себе как «Космическую столицу России». И музей есть соответствующий, и настоящая ракета перед ним. Символично, что именно в это городе произошло «возвращение» команды Черчесова из «космоса»: в преддверии плей-офф таких песен про главного тренера петь уже не будут.