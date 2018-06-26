Фанатов из Саудовской Аравии обманули на $254.000

Болельщиков из Саудовской Аравии обманули на 15,7 миллиона рублей (более 254 тысяч долларов США), пообещав организовать групповой перелёт из Москвы в Волгоград на матч их национальной команды против сборной Египта 25 июня в рамках чемпионата мира по футболу, сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах.



«Болельщик из Саудовской Аравии рассказал, что вечером 24 июня отдал неизвестному 120 тысяч долларов и 110 тысяч евро за организацию перелёта из Москвы в Волгоград. Затем неизвестный с этими деньгами скрылся», — пояснил источник.



Он добавил, что мошенник обещал организовать перелет для группы граждан Саудовской Аравии, за него он и получил данную сумму.



В настоящий момент следствие устанавливает точное число потерпевших. Возбуждено уголовное дело по статье «Мошенничество в особо крупном размере».



Чемпионат мира по футболу впервые проходит в России с 14 июня по 15 июля, матчи состоятся в 11 городах: Москве, Санкт-Петербурге, Волгограде, Екатеринбурге, Казани, Калининграде, Нижнем Новгороде, Ростове-на-Дону, Самаре, Саранске, Сочи.