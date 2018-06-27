Путин провёл встречу с советником Трампа по нацбезопасности

Встреча президента России Владимира Путина с советником президента США по национальной безопасности Джоном Болтоном состоялась в Кремле.

Отношения России и США находятся не в самой лучшей форме, это результат острой внутриполитической борьбы в США, отметил Путин, добавив, что визит Болтона вселяет надежду, что Москва и Вашингтон смогут сделать первые шаги к восстановлению отношений.



«В начале беседы с сожалением вынужден констатировать, что российско-американские отношения находятся не в самой лучше форме. И я уже об этом неоднократно публично говорил, хотел бы повторить на встрече с Вами, что это в значительной степени результат острой внутриполитической борьбы в самих штатах», — сказал Путин.



Советник американского лидера перед этим встретился в Москве с главой российского МИД Сергеем Лавровым. В совете национальной безопасности США, анонсируя визит, заявили, что Болтон обсудит с российскими партнерами «потенциальную встречу» между президентами США и РФ.

«Благодарю Вас за то, что вы принимаете меня, находите время. Надеюсь, что мы сможем, как и в ходе переговоров с коллегами, обсудить возможности улучшения взаимоотношений между Россией и США по линиям, где у нас есть определенное согласие», — сказал Болтон на встрече с Путиным в Кремле.



Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков сообщил, что Путин в среду примет Болтона в Кремле, российская сторона рассчитывает обсудить с советником президента США по нацбезопасности печальное состояние, в котором пребывают двусторонние отношения РФ и США, а также ряд главных международных проблем. Основные контакты у советника президента США по национальной безопасности Джона Болтона в рамках его визита в Россию будут в Совете безопасности, добавил Песков.



Контакты между Москвой и Вашингтоном по подготовке переговоров на высшем уровне заметно активизировались после того, как в середине июня президент США Дональд Трамп в одном из интервью выразил надежду, что вскоре может встретиться с Путиным. В Москве пока не подтверждают, но и не опровергают подготовку встречи на высшем уровне.