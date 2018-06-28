Миллиардер и учёный из России создал космическое государство «Асгардия»

На Земле появилось новое космическое государство под названием «Асгардия». Его первым лидером стал российский ученый и миллиардер Игорь Ашурбейли, пишет журнал Newsweek.

Об официальном появлении нового государства Ашурбейли объявил на торжественной церемонии, прошедшей в понедельник в Вене. «Мы создали все ветви нации. Я могу заявить, что Асгардия родилась», — сказал миллиардер.

Несмотря на то, что Асгардия не имеет никакой территории на Земле, у неё уже около 200 тысяч граждан, подписавшихся на присоединение к стране через интернет, а также амбициозные планы по запуску жилищ на низкой околоземной орбите и постройке поселений на Луне.

У Асгардии есть всё необходимое для функционирующего государства: конституция, флаг, гимн и избранные представители, к тому же страна работает над использованием новой криптовалюты SOLAR для формирования своей экономики. Что касается связи с Землёй, Ашурбейли заявляет, что в их планах сделать страну самостоятельной.

«Асгардия разработает инфраструктуру, которая не будет зависеть от наземных систем, — говорит он. — У асгардианцев будут портативные устройства с интегрированными паспортами, кредитными картами и традиционные смартфоны».

Некоторые из более альтруистичных планов Ашурбейли включают предоставление глобального интернета и доступ к асгардианской технологии, а также создание флота по защите Земли от астероидов. В итоге глава космического государства видит Асгардию не столько страной, сколько следующим шагом на пути человеческого развития. «Космическое пространство бесконечно, и космические исследования дадут homo sapiens возможность стать бессмертным как виду», — заявил миллиардер.

Своё название страна получила в честь небесного города из скандинавской мифологии «Асгард», обители богов. Кроме того, «Асгард» упоминается в популярной киновселенной Marvel, где он является домом одного из главных персонажей — бога грома Тора.