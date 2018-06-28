Российские авиаудары убили 22 человека на юге Сирии

Россия вывела из Сирии 13 самолётов и 1.140 человек — Путин

В результате российских авиаударов по подконтрольным оппозиции территориям на юге Сирии в четверг погибли не менее 22 мирных жителей, в том числе детей, большинство из которых – в одном и том же городе, сообщила Сирийский центр мониторинга за соблюдением прав человека (SOHR).

«По меньшей мере 35 российских авиаударов были нанесены по городу Аль-Мсейфра», — сказал британский центр мониторинга.

Сообщается, что один из ударов попал в подвальное помещение, где укрывались местные жители, в результате чего погибли 17 из них, включая пятерых детей.

Ещё пять мирных жителей были убиты в других районах главной провинции на юге Сирии Даръа, контролируемой оппозиционными силами.

«Это самое большое количество жертв с тех пор как началась эскалация 19 июня», — сказал глава центра Рами Абдель Рахман.

В июле прошлого года Россия, США и Иордания договорились о зоне деэскалации в отношении районов, находящихся под контролем оппозиции на юге Сирии.

После достигнутого соглашения российские боевые самолёты, участвующие в военных действиях в Сирии с 2015 года, не бомбардировали эти территории.