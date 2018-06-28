Россия будет строить с Турцией взаимоуважительные отношения — МИД России

Россия намерена выстраивать взаимоуважительные и взаимовыгодные отношения с Турцией под руководством вновь избранного президента Реджепа Тайипа Эрдогана, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

«С Турцией под руководством Эрдогана будут выстраиваться взаимоуважительные, взаимовыгодные отношения на тех принципах, которые были закреплены в двухсторонних документах», — сказала Захарова в ходе еженедельного брифинга.

В Турции 24 июня прошли досрочные президентские и парламентские выборы. По данным обработки 99,9 процента бюллетеней, действующий президент Реджеп Тайип Эрдоган победил с результатом 52,6 процента, его основной соперник — лидер основной оппозиционной Народно-республиканской партии Мухаррем Индже — набрал 30,6 процента голосов.