Россия вывела из Сирии 13 самолётов и 1.140 человек — Путин

Президент России Владимир Путин отметил, что за последние несколько дней из Сирии выведены 13 самолётов, 14 вертолётов и 1.140 человек личного состава.



«За последние несколько дней выведено 13 самолётов, 14 вертолётов, 1.140 человек личного состава. Все они люди, имеющие опыт и прошедшие испытание боевыми действиями. И вам, и вашими сослуживцам предстоит в полной мере использовать этот опыт для боевой подготовке личного состава здесь, на территории Российской Федерации, для отработки самых сложных нестандартных задач», — сказал Путин на встрече выпускников военных вузов в Кремле.

В декабре 2017 года во время визита на авиабазу в Хмеймиме Путин приказал начать вывод российской группировки из Сирии.

Вооруженный конфликт в Сирии начался в марте 2011 года. Россия присоединилась к боевым действиям на стороне режима Башира Асада в сентябре 2015 года под предлогом борьбы с террористами ДАЕШ. Участие России в конфликте кардинально изменило расстановку сил в пользу режима Асада.