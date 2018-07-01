В Москве мужчина взял в заложники девушку

Уголовное дело по статье «захват заложника» возбуждено по факту происшествия в одном из московских супермаркетов, сообщила старший помощник руководителя ГСУСК по Москве Юлия Иванова.



Как ранее сообщалось, в воскресенье утром полиция оцепила магазин «Дикси» в Москве, где неизвестный незаконно удерживал работника магазина. Позже в ГУМВД сообщили, что мужчина задержан, а девушка жива.



«Возбуждено уголовное дело по статье 206 УК РФ (захват заложника) по факту происшествия в одном из московских супермаркетов. На данный момент мужчина, напавший с ножом на женщину в магазине, задержан», — сказала она.



По словам Ивановой, личность мужчины установлена, ранее он уже был судим за имущественные преступления. «В момент нападения мужчина, по предварительным данным, находился в состоянии сильного алкогольного опьянения», — отметила Иванова.



Сейчас с задержанным работают следователи СК России, проводится также опрос очевидцев, добавила она, отметив, что пострадавшая женщина была госпитализирована.