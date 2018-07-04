Участник команды КВН «Пирамида» Алборов покончил с собой

Участник команды КВН «Пирамида» Аслан Алборов покончил с собой, сообщил РИА Новости директор театра КВН Сослан Плиев.



«Да, это самоубийство, но мы в принципе просим воздержаться от версий, пока никто ничего не знает о причинах. Правда, не знаем, почему это произошло, потому что не было никаких причин, о которых можно было бы говорить, что у него проблемы были. В общем, непонятно почему это все случилось», — сказал Плиев.

Ранее стало известно, что 33-летний Алборов скончался во Владикавказе. Североосетинская команда КВН «Пирамида», участником которой был Алборов, играла в высшей лиге, дважды получала титул вице-чемпионов клуба. Также Алборов выступал за команду «На характере», работал на телеканале «Осетия-Ирыстон».



Прощание с Алборовым состоится в пятницу во Владикавказе.

