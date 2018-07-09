У английского болельщика в Москве украли Rolex, iPhone и 2 миллиона рублей

Часы Rolex, iPhone и два миллиона рублей (примерно 30 тысяч долларов США) украли у 56-летнего болельщика сборной Англии, который приехал в Москву, чтобы поддержать свою команду на чемпионате мира по футболу.

Как сообщается, инцидент произошёл в субботу утром, и в результате оперативного расследования подозреваемые были задержаны в тот же день.

Ранее сообщалось, что ещё одного британца рано утром в субботу обокрали в московском такси, угостив кофе, после употребления которого он потерял сознание, возбуждено уголовное дело по статье «Кража». Позже полицейские установили автомобиль и задержали первого подозреваемого. Как рассказал РИА Новости источник в правоохранительных органах, потерпевшим является журналист BBC, который аккредитован для работы в России во время чемпионата мира.

Официальный представитель BBC подтвердила РИА Новости, что один из сотрудников британской телерадиокорпорации оказался вовлечён в инцидент в России, однако никаких деталей инцидента не сообщила, отметив лишь, что с сотрудником уже всё в порядке.