Путин и Нетаньяху обсудят палестино-израильское урегулирование и Сирию

Президент России Владимир Путин и премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху обсудят на встрече 11 июля в России двустороннее сотрудничество и международные дела, включая палестино-израильское урегулирование и Сирию, сообщает во вторник пресс-служба Кремля.

«Одиннадцатого июля президент РФ Путин встретится с премьер-министром Государства Израиль Нетаньяху. Предполагается обсуждение актуальных вопросов двустороннего сотрудничества и международной повестки дня, включая палестино-израильское урегулирование и ситуацию в Сирии», — говорится в сообщении.

Отмечается, что Нетаньяху посетит также полуфинальный матч чемпионата мира по футболу.

11 июля путёвку в финал турнира разыграют сборные Англии и Хорватии.