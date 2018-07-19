В России прошли акции протеста против пенсионной реформы

1,5 миллиона россиян против повышения пенсионного возраста в стране

В Москве, Санкт-Петербурге, Новосибирске, Чебоксарах и других российских городах прошли многотысячные акции протеста против правительственного законопроекта о повышении пенсионного возраста.

Несколько тысяч человек пришли на митинг против пенсионной реформы, который прошёл в московском Сокольниках. Требования протестующих поддержали партии КПРФ и «Яблоко».





Организаторы митинга, возмущаясь с трибун, называли пенсионную реформу «антироссийской», «антиконституционной» и даже «людоедской». Толпа отвечала лозунгами: «Правительство в отставку!», «Это не наша власть, пошли вон!», «Повышение пенсионного возраста – это геноцид!», «Путина – на пенсию!», «Путин и Медведев обманули народ!», «Даёшь референдум!».





Согласно позднее опубликованным оценкам властей Москвы, число участников митинга в Сокольниках, прошедшего без нарушений, составило 1,5 тысячи человек.

Как сообщил на своей странице в Twitter координатор «Левого фронта» Сергей Удальцов, митинг собрал около 10 тысяч человек.





На акциях протеста в Санкт-Петербурге не было ни флагов, ни плакатов, ни скандирования лозунгов — только символические «красные карточки» для правительства.

Как сообщают российские СМИ, правоохранительные органы задержали 14 протестующих.

14 июня правительство России представило на рассмотрение Госдумы законопроект, согласно которому женщины будут выходить на пенсию в 63 года вместо 55 лет, а мужчины — в 65 вместо 60.

ГД РФ рассмотрит проект в первом чтении 19 июля. Во время обсуждения документа ряд партий и НПО планирует провести перед зданием парламента акции протеста.

В правительстве РФ пояснили, что главной причиной повышения пенсионного возраста является старение населения и увеличивающийся дисбаланс пенсионной системы.