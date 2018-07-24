Путин поручил правительству проработать строительство моста на Сахалин

Президент РФ Владимир Путин заявил, что поручил правительству проработать вопросы строительства моста между островом Сахалин и материковой частью страны.



«Знаю, что вопрос о строительстве моста между Сахалином и материком давно обсуждается, десятилетиями. И, как пишут ваши депутаты в письме, это давняя мечта тех, кто на Сахалине проживает, в том числе это было бы существенным фактором, закрепляющим население, людей — можно приехать, уехать в любое время года, в любую погоду, все понятно. Это привело бы и к развитию севера Хабаровского края, потому что нужно делать подходы. Понимаю этот вопрос и с точки зрения справедливости для сахалинцев, имея в виду, что часть средств изымается в Фонд развития Дальнего Востока. Я поручил правительству проработать все это. Посмотрим», — сказал Путин на встрече с губернатором Сахалинской области Олегом Кожемяко.



Кожемяко отметил, что заксобрание региона некоторое время назад направило главе государства письмо о необходимости строительства моста на материк, в нем говорится, что часть средств на строительство моста может быть покрыта из тех, которые изымаются по соглашению о разделе продукции, «и часть идет на развитие субъекта, часть идет на развитие региона».



Вопрос о строительстве стационарной переправы на Сахалин неоднократно поднимался с середины XX века. Проект строительства тоннеля между Сахалином и материком задумывался еще в 50-х годах прошлого столетия, но тогда реализовать его не получилось. В 2007 году вопрос о соединении берегов мостом или тоннелем подняли вновь.



В ходе прямой линии 7 июня 2018 года Путин отметил важность моста для жителей Сахалина. По его словам, необходимо оценить проблему с разных сторон — экономической эффективности, загрузки этого моста, геополитических обстоятельств, необходимости развития инфраструктуры.



Технико-экономическое обоснование проекта моста будет готово в декабре 2018 года, после чего его представят федеральному правительству. В случае принятия правительством положительного решения начало работ намечено на 2021 год. Строительство может продлиться около пяти лет.