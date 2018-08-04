Состояние здоровья спасённого с высоты 6.200 метров альпиниста из России улучшается

Спасенный альпинист из России Александр Гуков рассказал ТАСС, что его состояние начало улучшаться.

«Силы начинают возвращаться, чувствую себя уже лучше. Беспокоят пальцы ног, но я думаю, что удастся их сохранить», — поделился Александр. «Пакистанские врачи оказались достаточно квалифицированными и профессиональными, и обеспечили достойный уход, однако, я надеюсь, что московские специалисты поставят на ноги быстрее и процесс реабилитации не затянется», — добавил он.

Говоря о проведенных на горе в одиночестве днях Гуков рассказал, что с каждым днем надежда на спасение становилась все туманнее. «Было очень тяжело находиться там в одиночестве без связи с внешним миром, — сказал он. — С каждым днём галлюцинации становились всё сильнее, однако я находился в сознании все это время. По ночам мне снилось, что я дома».

«Ближайшие год-полтора наверное не буду заниматься восхождениями, — прокомментировал свои планы Гуков. — однако потом я намерен покорить все вершины-восьмитысячники. Обязательной целью будет пакистанская К2 (гора Чогори, вторая по высоте горная вершина Земли — прим. ТАСС)». «Сейчас же хочется сказать слова благодарности за спасение сотрудникам Российского Посольства, пакистанским военным пилотам и врачам», — подытожил Гуков

Трагедия в горах

Петербуржец Александр Гуков и его спутник Сергей Глазунов из Иркутска были вдвоем заблокированы на крутом склоне горного пика Латок-1. Впоследствии из базового лагеря поступила информация, что Глазунов сорвался и погиб. Гукову удалось закрепиться на высоте 6.200 метров. Он оставался там практически без снаряжения, большая часть которого была утрачена при падении его напарника, фактически без продовольствия и связи.

Согласно информации на сайте Федерации альпинизма России, Глазунов и Гуков были в числе участников экспедиции, которая планировала совершить летом 2018 года восхождение на вершину Латок-1 в Пакистане для съемок фильма «Невозможно — это не навсегда».

Латок-1 - гора в составе хребта Каракорум. По данным открытых источников его максимальная высота составляет около 7.150 метров. Как отмечали альпинисты в описании своего проекта на краудфандинговой платформе, где собирали деньги на экспедицию, с отвесной северной стены вершину ранее не покорял никто. Летом 1978 года группа американских альпинистов поднялась до высоты 7.000 метров, но вынуждена была спуститься, не достигнув вершины. Выше них не поднималась ни одна команда.