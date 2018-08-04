18 человек, в том числе 3 члена экипажа, погибли при крушении вертолёта Ми-8 в России

Разбившийся в Красноярском крае вертолёт Ми-8 при взлёте столкнулся с грузом, закреплённым на внешней подвеске другого Ми-8, сообщил РИА Новости представитель экстренных служб региона по телефону.



«Вертолёт Ми-8 компании Utair (бортовой номер 25640) следовал по маршруту Ванкор — Харкасале. При взлёте произошло столкновение с грузом, закреплённым на тросе внешней подвески другого вертолёта Ми-8», — сказал собеседник агентства.

Вертолёт Ми-8 авиакомпании «Ютэйр-Вертолетные услуги» (входит в группу «Ютэйр») потерпел крушение в Красноярском крае. По предварительным данным, в 5 утра по московскому времени, два вертолёта авиакомпании выполняли взлёт вблизи друг от друга в районе Ванкорского нефтяного месторождения. Первым взлёт осуществил вертолёт Ми-8 с внешней грузовой подвеской и без пассажиров на борту, вторым взлёт выполнил экипаж вертолёта Ми-8АМТ с пассажирами — рабочими вахтовых смен для их доставки на нефтеперекачивающую станцию.

Он уточнил, что на борту воздушного судна находились вахтовые рабочие с нефтеперекачивающей станции №1 («Ванкор»).

СК сообщил, что на борту находились три члена экипажа и 15 пассажиров-вахтовиков, все они погибли.

По данному факту Красноярским следственным отделом на транспорте Западно-Сибирского СУ СК России возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 263 УК («Нарушение правил безопасности движения и эксплуатации воздушного транспорта, повлекшее по неосторожности смерть двух или более лиц»).

Авиакомпания «Ютэйр» начала собственное расследование катастрофы своего вертолёта.

Вертолет Ми-8, потерпевший крушение в Красноярском крае, был выпущен в 2010 году на авиационном заводе в Улан-Удэ, командир экипажа имел 5.990 часов полёта, сообщает авиакомпания «ЮТэйр».



«Вертолет Ми-8АМТ, RA-25640 выпущен в 2010 году Улан-Удэнским авиационным заводом. Командир вертолета RA-25640: 1985 года рождения, закончил Омское летное училище, налетал 5990 летных часов, из которых 2300 часов — в качестве командира воздушного судна», — говорится в сообщении.

Глава МИД Мевлют Чавушоглу выразил соболезнования в связи с крушением вертолёта Ми-8 в Красноярском крае.

«Я со скорбью узнал о крушении вертолёта в Красноярском крае… в результате чего погибли 18 человек. Я выражаю слова соболезнования Российской Федерации, российскому народу и близким погибших», — написал Чавушоглу в своём Twitter. Сообщение опубликовано на русском языке.