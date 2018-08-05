В соцсетях появилось видео метеора, прорезающего закатное небо в Западной Сибири

Пользователи соцсетей опубликовали вечером в субботу видеозаписи со светящимися осколками, пролетающими по вечернему небу над востоком Ханты-Мансийского автономного округа.

Жители высказывали различные предположения о природе этого явления, в том числе и популярные в таких случаях догадки о падении метеорита или частей космической ракеты.



На первом ролике на YouTube видно, как через небо проносится яркий и крупный объект, а за ним несколько более мелких и тусклых. Крупный осколок затем разлетается на несколько поменьше.

Пользователи социальных сетей из Сургута и Нефтеюганска, которые находятся в Уральском федеральном округе России, опубликовали видеозаписи с пролетающими по небу светящимися осколками, похожими на метеорит https://t.co/4IUOYwus5w pic.twitter.com/H9QSGXf1Ur — DAILY SABAH на русском (@DailySabahRU) August 5, 2018

В описании видео говорится, что оно сделано в субботу на автотрассе Нефтеюганск — Сургут.



На второй записи видно, что за крупным первым осколком несется целый хвост менее ярких. В подписи уточняется, что запись сделана в субботу в Нефтеюганске.

В окружном управлении МЧС в воскресенье сообщили, что конкретных сообщений от жителей Ханты-Мансийского автономного округа в связи с полётом в небе над крупными городами региона неизвестного объекта, похожего на метеорит, не поступало.



«Особо конкретных сообщений не было, только такого уровня, что люди видели, будто что-то летело. Что именно — никто не знает», — рассказал представитель ведомства.



В Единой дежурно-диспетчерской службе Нефтеюганска РИА Новости рассказали, что жители не обращались на линию с сообщениями о неизвестном объекте. В свою очередь, в ЕДДС Сургута от комментариев отказались.