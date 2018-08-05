Стивен Сигал стал спецпредставителем МИД России по гуманитарным связям с США

Актёр Стивен Сигал назначен специальным представителем МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных отношений, сообщило ведомство.



«Стивен Сигал назначен специальным представителем МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей. Задача — содействие дальнейшему развитию российско-американских отношений в гуманитарной сфере, включая взаимодействие в сфере культуры, искусства, общественных и молодёжных обменов и так далее», — говорится в сообщении ведомства в Facebook.



Указывается, что речь идёт об «общественно-политической должности, не предполагающей денежного вознаграждения». «Тот самый случай, когда народная дипломатия встречается с дипломатией традиционной. В международной практике можно провести параллели с функциями послов доброй воли ООН», — говорится в тексте сообщения.

Госдепартамент США не стал комментировать назначение имеющего российской гражданство американского актера Стивена Сигала специальным представителем МИД России по вопросам российско-американских гуманитарных связей.



«Мы не планируем (комментировать) что-либо по этому вопросу», — заявил РИА Новости официальный представитель госдепартамента.

Сам актёр назвал «великой честью» своё назначение спецпредставителем МИД РФ по российско-американским гуманитарным связям. Слова артиста ТАСС привёл в субботу его представитель в России Анар Рейбанд.

«Я всегда стремился сделать всё возможное, чтобы помочь российско-американским отношениям быть лучше, — отметил Сигал. — Я работал в этом направлении, не имея официального статуса, и теперь для меня великая честь делать то же самое официально». Артист добавил, что он «искренне благодарен».



Сигал получил российское гражданство 3 ноября 2016 года.