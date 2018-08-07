Звезду фильма «Такси» избили в клубе в Москве

Французский актер Сами Насери, наиболее известный как исполнитель главной роли в фильме «Такси», обратился в НИИ имени Склифосовского после драки в одном из ночных клубов Москвы, сообщили РИА Новости в справочной медучреждения.



Ранее издание «МК» сообщило, что в ночь на 5 августа Насери был избит в одном из столичных клубов, где актер отдыхал вместе с братом. Драка произошла в результате конфликта с другим посетителем, который ударил актера по лицу.



«Да, он обращался, ему оказали помощь и выписали в тот же день домой», — сказала собеседница агентства.



Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах столицы, Насери «обращался в НИИ имени Склифосовского с диагнозом закрытая черепно-мозговая травма».